«Лента» ушла в приличный минус. Убыток ретейлера в первом полугодии составил 4,5 млрд рублей

Чистый убыток ретейлера «Лента» в первом полугодии составил около 4,5 млрд рублей против прибыли в 5,2 млрд рублеи? за аналогичный период 2018 года, говорится в отчете торговой компании, опубликованном 28 августа.

Выручка компании при этом выросла на 3,1%, до 199,2 млрд рублей. Органический рост ретейлера затормозился: в первом полугодии было открыто три новых гипермаркета и один супермаркет, при этом один гипермаркет и четыре супермаркета были закрыты. Продажи сопоставимых (работающих больше года) торговых точек выросли на 2,9%.

По словам директора «Ленты» Германа Тинги, компания наблюдает «растущее давление на покупательную способность, которое вылилось в снижение реальных располагаемых доходов населения и рост долговой нагрузки». «В совокупности с высокими темпами увеличения торговой площади в секторе и продолжающейся ценовой конкуренцией это привело к снижению частоты визитов и уменьшению числа товаров в корзине», – говорит он.

А вот коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились на 2 п.п. – до 19,1% от выручки (+2,0 п.п. в сравнении с первым полугодием 2018 года). Финансовый директор «Ленты» Руд Педерсен признал, что после более чем пяти лет роста на ненасыщенном рынке компания должна сменить фокус на повышение операционной эффективности бизнеса.

«Лента» — крупный российский ретейлер. Во втором квартале текущего года компания «Севергрупп» Алексея Мордашова приобрела 34,45% и 7,47% выпущенных и находящихся в обращении голосующих акций «Ленты» у TPG и ЕБРР соответственно. Позже «Севергрупп» в совокупности выкупила 77,99 % акционерного капитала «Ленты».