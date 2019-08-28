Легендарный маяк под Петербургом за день посетили столько людей, сколько не бывает за год

В Санкт-Петербурге 28 августа отпраздновали 300-летие создания Толбухина маяка, одного из старейших в России, расположенного в нескольких километрах от острова Котлин. Обычно здесь живут только два человека, сегодня же было многолюдно.

«День рождения» маяка отмечается 28 августа формально, исходя из архивных данных. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа, на острове прошли торжественные мероприятия с участием гостей из Минобороны, была установлена табличка в честь 300-летней годовщины.

Поздравления получили также начальник и техник маяка – супружеская пара, работающая там почти год. О «вакансии мечты» капитан второго ранга в отставке Дмитрий Масько узнал в свой 47-й день рождения и сразу решился, жена его поддержала, писали СМИ. Смотрителю надо дважды в день подниматься на 25-метровую высоту по 95 ступенькам, чтобы проверять лампы. Готовят супруги на печи, продукты им завозят раз в несколько месяцев.

13 августа в рамках серии «Маяки России» в почтовое обращение вышла почтовая марка к 300-летию маяка Толбухин номиналом 32 рубля. Дополнительно к выпуску марки АО «Марка» будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, немаркированная карточка.

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Фото: АО "Марка"

Маяк Толбухин установлен на искусственном острове на оконечности Котлинской косы, отходящей к северо-западу от острова Котлин. Он – важный ориентир в этой части Финского залива, его свет виден на расстоянии 19 миль.

Его возведение началось в 1719 году по приказу Петра I. Строительство деревянного маяка завершили 7 августа 1719 года. Сначала он назывался Котлинский, а в 1736 году его переименовали в честь полковника Федота Семёновича Толбухина, первого коменданта Кронштадта, отличившегося при обороне Котлина во время Северной войны.

Маяк Толбухин включён как памятник во Всемирное наследие ЮНЕСКО, а в мае этого года Смольный принял решение о включении его в реестр памятников Петербурга.