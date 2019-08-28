На суперъяхту российского миллиардера теперь глазеют жители Котки

Утром 28 августа таинственная инновационная яхта российского бизнесмена из списка Forbes Олега Бурлакова пришвартовалась в финском городе Котке.

Jari Pitkäkangas/Kotkan kaupunki

Уникальное судно, владелец которого всячески пытается сохранить приватность и оставаться инкогнито, предстало во всей красе в порту. В отличие от Петербурга, где яхта была скрыта от любопытных глаз на закрытой территории Морского порта, увидеть её в Котке могут все желающие, разумеется только снаружи.

«Вход на территорию причала не ограничен», – рассказала «Фонтанке» представитель города Миа Брунила, отметив, однако, что попасть на сам причал можно через ворота с кодом, когда они открыты. По её словам, любопытные зрители приходят полюбоваться на суперъяхту в течение дня.

Напомним, судно пришло в Петербург 21 авуста, а покинуло город вечером 27 августа. За это время владелец Black Pearl успел встретиться с главой ОСК и отпраздновать свой 70-летний юбилей.

Как писала «Фонтанка», уроженец Петербурга бизнесмен Олег Бурлаков сколотил капитал на торговле цементом и нефтепродуктами. Занимает 158-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в 650 млн долларов.