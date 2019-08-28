После ДТП на Варшавской понадобился переводчик. На фотографиях – больше ДПС, чем мото

Мотосообщество на своих страницах в Сети продолжает собирать статистику ДТП с мотоциклистами. За среду, 28 августа, подтверждения получили две аварии.

После ДТП на Варшавской улице, 112, работы для медиков, к счастью, не нашлось, зато понадобился переводчик. Главным героем посвящённого этой аварии поста в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» стала машина ДПС. Очевидец Мирослав утверждает, что служебный «Форд» был участником аварии, но доказательств этой версии пока нет. На фотографиях повреждений на автомобиле не заметно.

Действительно, на форуме «Мотобратана» и в пабликах «Мотосолидарности» быстро дали отбой. В телефонной службе помощи «Мотосолидарности» «Фонтанке» рассказали, что подробностей о машине полиции им не сообщали, зато очевидцы попросили прибыть на место переводчика с английского языка, поскольку мотоциклист – иностранец. Он в порядке, помощь не нужна, объявляет «Мотосолидарность».

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Ещё одно ДТП случилось на Адмиралтейском проспекте около Исаакиевского собора. На фотографиях в «ДТП и ЧП» видно, как очевидцы оказывают мотоциклисту помощь.

На «Мотобратане» 27 августа насчитали семь мото-ДТП, включая ночное в Горелово, где погиб 17-летний пассажир, и вечернее на Большом проспекте В.О. (на записи камеры наружного наблюдения видно, как страшно летел мотоциклист).

На видео попало ещё одно вечернее ДТП, на пересечении проспектов Энгельса и Просвещения. В форуме «Мотобратана» отписался мотоциклист – участник аварии (отделавшийся ушибами). Он признал, что обошёл автомобиль «левее левого», но иначе залетел бы к нему в салон через заднее стекло. А водитель, по его мнению, обиделся и совершил намеренный наезд. Автомобилист же, пишут на форуме, не считает себя виновным.