4,4 млрд рублей жилком просит добавить на капремонт в 2020 году. Финансовый комитет предлагает присмотреться к взносам горожан

Жилищный комитет в ходе "нулевых чтений" бюджета 2020 года представил дополнительную потребность в 8 млрд рублей. 4,4 млрд – на ремонт 467 домов.

Как рассказал 28 августа глава комитета Виктор Борщев, эти дома не были ранее включены в краткосрочный план капремонта из-за нехватки финансирования. Удовлетворить эту доппотребность можно либо за счет бюджета, либо за счет горожан путем увеличения их взносов.

Представители комфина выразили сомнение, что решать эту проблему следует именно за счет казны, и напомнили, что в Петербурге установлены самые низкие взносы на ремонт (в 2019 году они составляют от 4 до 5 рублей за квадратный метр в зависимости от типа дома). Борщев подчеркнул, что комитет не готов инициировать радикальный рост взносов – только плановый в размере не более 1 рубля.

Кроме того, жилком запросил дополнительно порядка 2,5 млрд рублей на субсидии теплоснабжающим организациям, которые поставляют теплоэнергию по регулируемому тарифу. В базовом варианте объем расходов комитета составляет 27 млрд рублей.