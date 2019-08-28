Фестиваль «Добрый рок» соберёт средства для особого мальчика Сени

Благотворительный фестиваль «Добрый рок» приглашает на концерт, средства от которого будут направлены на лечение маленького петербуржца.

Концерт состоится 29 августа в 19.00 в клубе "BANKA Soundbar". В нём примут участие группы: AmaDeUs, "the ТКАЧИ", "КП" и FullBlack.

В этот раз «Добрый рок» окажет помощь семилетнему Арсению Минину. У мальчика целый букет заболеваний. По словам мамы, Сеня рос обычным ребёнком. Но ближе к двум годам появилась задержка речи (мальчик так и не начал говорить), появилось отставание и проблемы в развитии.

«В возрасте 3,5 лет у сына выявили грубую психо-речевую задержку, резидуально-органическое поражение ЦНС, расстройство аутистического спектра, аутистическое поведение. Инвалидность получили уже ближе к 4-м годам. Ко всему прочему у сына развилась стереотипия (часто повторяющиеся движения). Он по-прежнему не говорит», – рассказывает мама Арсения.

Вместе с тем Сеня подвижный и любознательный мальчик, любит гулять, кататься с горок, качаться на качелях. Но, к сожалению, со сверстниками он не общается, так как сложно найти контакт.

Сейчас мама мальчика собирает средства на занятия иппотерапией, которая даёт возможность улучшить моторику рук, координацию движения, повысить эмоциональную активность, помогает перебороть страхи в общении с животными, снимает неврозы и тревожные переживания. Эти занятия, надеется мама, помогут Сене стать более жизнерадостным ребёнком.