Доброе дело
Фестиваль «Добрый рок» соберёт средства для особого мальчика Сени
Благотворительный фестиваль «Добрый рок» приглашает на концерт, средства от которого будут направлены на лечение маленького петербуржца.
Концерт состоится 29 августа в 19.00 в клубе "BANKA Soundbar". В нём примут участие группы: AmaDeUs, "the ТКАЧИ", "КП" и FullBlack.
В этот раз «Добрый рок» окажет помощь семилетнему Арсению Минину. У мальчика целый букет заболеваний. По словам мамы, Сеня рос обычным ребёнком. Но ближе к двум годам появилась задержка речи (мальчик так и не начал говорить), появилось отставание и проблемы в развитии.
«В возрасте 3,5 лет у сына выявили грубую психо-речевую задержку, резидуально-органическое поражение ЦНС, расстройство аутистического спектра, аутистическое поведение. Инвалидность получили уже ближе к 4-м годам. Ко всему прочему у сына развилась стереотипия (часто повторяющиеся движения). Он по-прежнему не говорит», – рассказывает мама Арсения.
Вместе с тем Сеня подвижный и любознательный мальчик, любит гулять, кататься с горок, качаться на качелях. Но, к сожалению, со сверстниками он не общается, так как сложно найти контакт.
Сейчас мама мальчика собирает средства на занятия иппотерапией, которая даёт возможность улучшить моторику рук, координацию движения, повысить эмоциональную активность, помогает перебороть страхи в общении с животными, снимает неврозы и тревожные переживания. Эти занятия, надеется мама, помогут Сене стать более жизнерадостным ребёнком.
Справка:
Благотворительный фестиваль «Добрый Рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства за продажу билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».
РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» – социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности – иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория – инвалиды и семьи с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных ВУЗов. РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» существует исключительно на пожертвования.