Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста. Лейтенант полиции обрадовался как ребенок

Один из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы отбыл уже четвертый арест за месяц, однако его снова задержали.

«И снова на выходе из спецприемника я задержан сотрудниками полиции. Видимо, будет пятый подряд административный арест», – сообщил 28 августа Яшин на своей странице в Facebook. И тут же обнародовал видео действа, которое свидетельствует о том, что очередное задержание оппозиционера вызвало улыбку даже у выполнявшего его лейтенанта полиции.

Ранее Яшина арестовывали 4 раза. В прошлый раз политика отправили под стражу за призывы выходить на Трубную площадь 18 и 19 июля.