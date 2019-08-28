«Призывает к революции». Петербургский школьник опасается стать фигурантом уголовного дела об экстремизме

Лидер профсоюза «Ученик», учащийся 622-й гимназии в Петербурге Леонид Шайдуров заявил о повышенном интересе сотрудников Центра «Э» к своей персоне. Школьник опасается, что в скором времени может стать фигурантом уголовного дела об экстремизме.

Как рассказал Шайдуров «Фонтанке» 28 августа, регулярные звонки сотрудников Центра «Э» стали поступать к нему после задержания на одиночном пикете в середине июля. Собеседники якобы угрожали уголовным делом и колонией. В итоге школьник решил сменить номер мобильного.

Директор 622-й гимназии Наталья Алексахина написала характеристику на одиннадцатиклассника. Документ датирован 18-м июля и отправлен в администрацию Выборгского района (есть в распоряжении «Фонтанки»). В нём говорится о завышенной самооценке Шайдурова и о том, что «модель поведения родителей в семье является деструктивной». Также упоминаются цитаты школьника, такие как «Можно хайпануть на волне троллинга гимназии и получить свою политическую известность». Однако сам Шайдуров отрицает свою причастность к этим словам и называет их выдуманными.

«В своих выступлениях в СМИ Леонид заявляет о своей борьбе с существующей властью, о своём участии в митингах, в том числе А. Навального, призывает к революции. Шайдуров заявляет о том, что ведёт политическую деятельность среди учеников гимназии. Всё это является проявлением экстремизма», — говорится в документе.

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Школьник считает, что данная характеристика появилась «с целью навести на него статью по экстремизму и исключить из школы».

На звонок «Фонтанки» в гимназии №622 ответили: «Всё понятно, до свиданья, директор занята».

17-летний Леонид Шайдуров является основателем профсоюза школьников «Ученик» и выступает за отмену ЕГЭ. В июне активист устроил 12-дневную голодовку, выдвинув требования по трём пунктам: прекращение «репрессий» в отношении политически активных школьников, обеспечение питания за счёт бюджета для всех учащихся школ и ограничение влияния «Юнармии» на образовательный процесс. Вернулся школьник к обычному питанию после получения ответа от чиновников.