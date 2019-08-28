И пусть весь мир подождёт. Двор в центре Петербурга закупорил «Ленд Ровер» с красивыми номерами и полсотней штрафов

Парковку по-королевски продемонстрировал «Ленд Ровер» в центре Петербурга днем 28 августа. Выпорхнувшая из внедорожника дама едва ли планировала собрать во дворе пробку, но запертым во дворе терпения хватило ненадолго.

Мастерицу парковаться поймали между Воскресенской набережной и Шпалерной немногим позже полудня. Свободных мест рядом с фитнес-клубом в доме №4 по набережной не было, автомобили стояли плотно. Девушку на «Ленд Ровере» поиск, по всей видимости, утомил: машину с номером 055 она оставила посреди внутридомового проезда.

Фото: читательница "Фонтанки" Олеся

«Если у тебя дорогая машина и блатные номера, то ты можешь парковаться как хочешь? Закрыла машину и ушла. Остальные участники движения ее не волнуют», – делятся возмущением читатели «Фонтанки». Судя по карте, внедорожник заблокировал единственный выезд.

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Ожидание вышло хоть и томительным, но недолгим. Девушку ждали чуть меньше получаса, возмущение предпочли удержать в себе и разбирать ПДД с ней не стали. По информации «Фонтанки», хозяйкой автомобиля девушка не является. Автомобиль 2012 года принадлежит бизнесмену, который, по данным СПАРК, владеет тремя небольшими фирмами (они специализируются на строительстве, архитектуре, деятельности страховых агентов). Одна находится на ликвидации. Указанные телефоны оказались недоступны.

Коммерсант и сам бывает небрежен с правилами дорожного движения. За рулём внедорожника за последние семь лет он собрал порядка пятидесяти штрафов, восемь из них пришлись на последние четыре месяца.