ДТП с грузовиком и лесовозом добавило пробок на севере КАД. Водитель оказался везунчиком

Два тяжеловеса не разминулись среди ремонта на кольцевой автодороге Петербурга днем 28 августа. Лесовоз почти обезглавил грузовик.

Авария произошла на 121-м километре внешнего кольца КАД, в районе развязки с Выборгским шоссе. Водитель грузового автомобиля Hyundai не пропустил лесовоз, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей.

По его словам, водитель «Хёндэ» в порядке, хотя кабина у грузовика оказалась сильно повреждена. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» также сообщили, что пострадавших в аварии нет.

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Два грузовика столкнулись в 13:02. Движение из-за аварии не приостанавливали, и оно осуществляется в штатном режиме, отметили в управлении.

Отметим, что на севере кольцевой сейчас ведутся дорожные работы, из-за чего там регулярно скапливаются большие пробки (и сегодня не исключение). Попавшие в ДТП машины еще больше затруднили движение для других водителей, но «проезд есть», пишет Андрей.

Неделю назад на севере КАД тоже не разъехались грузовики. Два самосвала столкнулись на внутреннем кольце. Пострадал один из водителей.

А на днях, 26 августа, в Выборгском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с лесовозом и самосвалом. Со слов очевидцев, первый опрокинулся, рассыпав бревна, а второй пытался уйти от столкновения, но врезался ему в кабину. Водитель лесовоза серьезно пострадал.