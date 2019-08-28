Российской паре не дали ввезти в Россию новые айфоны

На карельской границе в пункте пропуска "Вяртсиля" семейная пара из России на себе почувствовала снижение лимита для провоза новых товаров в РФ.

Супругам не удалось привезти из Финляндии новые айфоны, не заполнив при этом декларацию. Как сообщает Карельская таможня, по одному гаджету от Apple в заводской упаковке было в личных вещах у каждого. Стоимость каждого устройства, по данным ведомства, составила 549 евро, превысив установленную норму для беспошлинного ввоза в 500 евро.

Мужчина и женщина пояснили, что везут айфоны для личного пользования, но это не спасло их от возбуждения дел об административных нарушениях за недекларирование товаров.

"В ходе таможенного контроля в МАПП Вяртсиля сотрудники карельской таможни выявили у семейной пары, въезжающей в Россию из Финляндии, незадекларированные телефоны марки "iPhone", – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2019 года без уплаты пошлины в Россию можно ввозить товары, стоимость которых не превышает 500 евро и общий вес не превышает 25 килограммов. Согласно закону, недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию,

влечет наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой.