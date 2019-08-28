Кремль отрицает связь РФ с убийством грузинского силовика в Германии

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал информацию немецких СМИ о том, что в ФРГ гражданин Грузии мог быть убит россиянином «по политическим мотивам».

«Я категорически отвергаю любую связь между этим инцидентом, этим убийством и официальной Россией», – цитирует 28 августа заявление Дмитрия Пескова агентство Reuters.

Пресс-секретарь Владимира Путина призвал уточнить в МИД, кем был подозреваемый гражданин России.

Ранее посольство РФ в Берлине рассказало о том, что дипломаты пытаются узнать все обстоятельства дела. По данным СМИ, 49-летний гражданин России, который мог быть уроженцем Чечни, 23 августа лишил жизни 40-летнего Зелимхана К. Убитый, по информации журналистов, служил в антитеррористическом департаменте МВД Грузии, а также мог участвовать в чеченской войне не на стороне федеральных сил. Несколько лет назад он перебрался в Германию.