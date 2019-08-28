Google начал строительство нового дата-центра в Финляндии за 600 млн евро

В финском городе Хамина началось строительство нового дата-центра Google. Об этом 28 августа сообщает Yle.

Основной этап создания придётся на конец этого – начало следующего года, в строительных работах будут задействованы около 1700 человек. Предполагается, что новый дата-центр, который обеспечит работой 30 человек, будет готов через два года.

По данным компании, инвестиции в проект составляют 600 млн евро.

Первый дата-центр Google открылся в Хамине в 2011 году на территории старого целлюлозно-бумажного комбината Сумма.

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Google – не единственный интернет-гигант, облюбовавший Финляндию для эти целей из-за холодного климата. В Суоми также работает дата-центр «Яндекса». Он находится в Мянтсяля недалеко от Хельсинки. Выделяемое им тепло обогревает 5 тысяч домов.

Свой дата-центр в столичном регионе Суоми в 2018 году открыл и немецкий поставщик услуг веб-хостинга Hetzner.