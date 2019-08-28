В Петербурге покажут фотографии российских и зарубежных авторов о мире особых людей

В Петербурге пройдет фотовыставка «Взгляды. Жизнь без границ». Гости и жители города смогут увидеть работы российских и зарубежных фотографов, отражающие жизнь людей с инвалидностью.

На фотовыставке будут представлены работы участников и финалистов ежегодного всероссийского фотоконкурса «Взгляды». На каждой фотографии запечатлены моменты из жизни людей с особенностями развития: победы и достижения в спортивных соревнованиях, участие в творческих конкурсах, путешествия и любимое хобби, семейные праздники и радость на лицах детей.

Фотоконкурс «Взгляды» проводится Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» с 2006 года. Ежегодно около 700 авторов из разных регионов России и зарубежных стран делятся своими работами.

«За тринадцать лет фотоконкурс «Взгляды» вырос из маленького мероприятия в проект международного масштаба. Мы получаем фотографии со всей России – от Калининграда до Чукотки, а также из Испании, Беларуси, Франции, Германии и других стран. Мы рады, что такая важная тема откликается в сердцах все большего количества людей и уже занимает свою нишу в фотоискусстве», – говорит куратор фотоконкурса Анастасия Пилькевич.

Фотовыставка пройдёт со 2 по 30 сентября в Культурном центре «Троицкий» (проспект Обуховской Обороны, 223). Вход свободный.