Три человека сгорели в «Мерседесе» в Саратове. Выжила девочка-подросток, от удара о столб ее выбросило из машины

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Заводском районе города Саратова ночью 28 августа. Авария переросла в пожар.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на информацию Центра медицины катастроф, в 2:20 на Огородной улице автомобиль Mercedes-Benz С180 врезался в столб и загорелся. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль буквально намотало на столб, а сама опора упала. В ДТП погибли три человека: мужчина, женщина и ребенок. Их возраст и личности устанавливаются – тела обуглились при пожаре. Также от огня пострадала еще как минимум одна стоявшая рядом машина.

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Один пассажир «Мерседеса» выжил: 14-летняя девочка получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу. По информации местных СМИ, девочку выбросило из машины при ударе о столб. Вероятно, это спасло ей жизнь.

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Видео: chpSaratov/YouTube