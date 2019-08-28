СМИ рассказали о «личной продавщице мороженого» у Путина. В Кремле о ней ничего не знают

кадр из видео/RT/YouTube

Блогеры и журналисты обратили внимание, что на авиасалоне МАКС в 2019 и 2017 годах президенту России мороженое мог продавать один и тот же человек. Пресс-секретарь Путина заверил, что не знает о личности женщины.

«Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Но, честно говоря, даже не знаю, та же продавщица или не та же. Поэтому здесь, что называется, вопрос не к нам », – цитирует 28 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

На видео со вчерашнего посещения авиасалона, где Путин купил мороженое себе и турецкому президенту Реджепу Эрдогану, лакомство ему предлагала светловолосая девушка с убранными волосами. На ней была белая форма с синим фартуком и бейсболкой.

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В 2017-м президент также покупал мороженое для делегации правительства. Его обслуживала похожая девушка, правда тогда у нее была косынка и фартук фиолетового цвета. При этом холодильники на видео разные.

Примечательно также, что оба раза глава государства расплатился наличными деньгами, хотя по заверениям Пескова, Владимир Путин прибегает к такому способу оплаты не очень часто.