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Власть
28.08.2019 13:46
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Социологи насчитали рекордный уровень доверия украинцев Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский в течение первых 100 дней президентства заработал рекордный уровень доверия среди населения страны по сравнению с предшественниками, сообщает УНИАН со ссылкой на результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

«Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия никогда не имел. Я помню, у Ющенко было, кажется, 50% — это был самый высокий показатель, но до сих пор никто такого доверия не имел. Самый высокий результат», — прокомментировала результаты директор Фонда Ирина Бекешкина.

По данным опроса, Зеленскому полностью доверяют 38,8% украинцев, преимущественно доверяют — 31,3%. Среди респондентов выбрали вариант «преимущественно не доверяю» 9,1%, а «совсем не доверяю» — 7,9%.

Опрос был проведен с 8 по 20 августа в 103 населенных пунктах Украины. В нем приняли участие 2040 респондентов в возрасте старше 18 лет.

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