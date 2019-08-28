Каша в петербургской больнице оказалась слишком острой. Блюдо «приправили» стеклом

Кашу со стеклом получила на завтрак пациентка петербургской больницы. Опасный ингредиент удалось извлечь до приема пищи.

Фото каши с кусочком стекла прислала в редакцию «Фонтанки» пациентка 26-й больницы Ольга 28 августа. По её словам, острое в буквальном смысле слова блюдо ей подали накануне. На прием к главврачу петербурженка не попала, зато написала жалобу руководству.

Фото: читательница "Фонтанки" Ольга

«Ко мне пришла заведующая пищеблоком, принесла извинения. Обещала перебрать рис на предмет коричневых вкраплений и сказала, что сегодня риса в рационе не будет. Обещала скинуть фотки с кухни, что у них там и как.

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Заверила, что стекляной тары у них на кухне нет, только металл.

И возможно, стекло попало из риса», – написала Ольга.

В пресс-службе 26-й больницы «Фонтанке» заявили, что в учреждении отреагировали на жалобу пациентки. Ей продемонстрировали фотографии недавно отремонтированного пищеблока и убедили в чистоте кухни. Откуда в каше могло взяться стекло, в учреждении не объяснили.