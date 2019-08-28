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28.08.2019 18:00
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Удобнее, чем дом. Больше, чем квартира

Чаще всего квартиры с эркерами встречаются в историческом центре Петербурга. В домах дореволюционной постройки эркер выполняет эстетическую функцию – делает фасад более интересным. Некоторые ценители просторного жилья и оригинальных планировок, решившиеся на проект частного дома с эркером, могут столкнуться с трудностями. Этот непростой элемент увеличивает смету, а главное – требует от строителей особого профессионализма.

Удобнее, чем дом. Больше, чем квартира

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Золотое решение

Как часто бывает, лучшее решение – самое простое. В данном случае решение – это квартира с эркером в малоэтажном жилом доме повышенной комфортности в Пушкинском районе. Такой жилой комплекс построен компанией «Терминал-Ресурс» на подъезде к Пушкину. ЖК «Образцовый квартал 3» стал очередным объектом застройщика в рамках комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах». Здесь на площади 316 га ведётся строительство жилья для тех, кто заботиться о комфорте своей семьи. Философия проекта – современное жильё в экологически благополучном районе.

Каждый жилой комплекс – «Образцовый»

Застройщик возводит дома по кирпично-монолитной технологии с применением современных сертифицированных материалов и оптимальных решений европейского домостроения. Уже построены и введены в эксплуатацию четыре первых малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы». С опережением графика возводятся пятый и шестой одноимённые комплексы. В квартирах установлены тёплые водяные полы финской компании Uponor. С помощью терморегуляторов можно поддерживать комфортную температуру воздуха в каждой жилой зоне. Тёплые водяные полы не требуют радиаторов и внешних труб, равномерно прогревают воздух, не пересушивая его, и снижают коммунальные платежи до 30%. Во всех «Образцовых кварталах» выполнено панорамное остекление, установлены автономные газовые котельные и бесшумные швейцарские лифты. На входе в каждый дом производится очистка воды. Это повышает ее качество и увеличивает срок службы сантехники. Во дворах выполняется озеленение, оборудуются детские, спортивные площадки и места для отдыха, проектируются парковочные места. Каждый жилой комплекс имеет уникальные планировки, общей чертой которых является эргономичность и возможность объединения кухни с гостиной.

Счастливая «тройка»

Число 3 считается особенным, а в некоторых культурах – счастливым. ЖК «Образцовый квартал 3» – удачный и неординарный проект. Его характеристики рассчитаны на самого взыскательного покупателя. Высота потолков в этом жилом комплексе – 3 метра. Все квартиры здесь крупногабаритны, спланированы в европейском стиле: просторные кухни, вместительные гардеробные, уютные гостиные. В квартирографии есть однокомнатные от 42 кв. м и трёхкомнатные до 104 кв. м, с возможностью объединения кухни, гостиной и холла. На верхнем этаже предусмотрены места под камины. Изысканной деталью проекта являются эркеры.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В стиле загородного дома

Эркеры придают жилью ряд преимуществ. Они увеличивают площадь квартиры, делают помещение более светлым, расширяют возможности дизайна. В отличие от вариантов, встречающихся в домах старого фонда, современный эркер придаёт интерьеру стиль, уют, эстетическую привлекательность. В «Образцовом квартале 3» эркеры имеют прямоугольную форму и добавляют жилой площади больше шести полезных метров. Дизайнеры интерьера среди вариантов использования эркеров называют зону отдыха, гостиную, зимний сад, кабинет или детский уголок. Одно из самых популярных решений – обеденная зона. Форму стола диктует форма эркера. В прямоугольном эркере будет смотреться гармонично прямоугольный стол. Вместо стульев можно использовать кухонный уголок. Панорамные трёхсторонние окна создают эффект террасы, с которой открываются виды на восходы или закаты. Большое количество света экономит электричество. Строительство ведётся в одном из самых зелёных районов города с низкой плотностью застройки. Высотным регламентом здесь разрешено строительство только мало- и среднеэтажного жилья. Застройщик старается сохранить видовые характеристики как можно большему количеству квартир. 

Зимний сад

Кофейный столик вместо обеденного стола, мягкая мебель в эркере – и готова зона отдыха. Её можно дополнить книжным стеллажом, растениями в кадках, обыграть любимой цветовой гаммой – и у вас появился зимний сад. Чтобы использовать преимущества планировки максимально, продумайте дизайн штор, интересные цветовые сочетания и яркие детали.

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Квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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