Смольный сократит субсидию метрополитену в 2019 году более чем на полмиллиарда

Субсидия на перевозку пассажиров ГУП «Петербургский метрополитен» по регулируемому тарифу в 2019 году сокращается почти на 600 млн рублей. Напомним, ранее были сдвинуты сроки по введению новых станций Фрунзенского радиуса и Лахтинско-Правобережной линии. Информация о том, что субсидия сократится на 575 млрд рублей, содержится в проекте поправок в бюджет 2019 года, опубликованном на сайте Смольного. Ранее, согласно принятой версии бюджета, предполагалось, что подземка получит 21 млрд, а общий же объем субсидий для всех перевозчиков составляет порядка 44 млрд рублей.

Деньги из бюджета направляются на компенсацию убытков перевозчиков, которые они несут из-за государственного регулирования тарифов на проезд. Напомним, в 2019 году тарифы не менялись. При этом субсидия зависит от объема произведенной транспортной работы. Между тем пока в 2019 году так и не запустили три новые станции Фрунзенского радиуса, предполагается сделать это в сентябре. Кроме того, уже после утверждения бюджета на 2019-й год стало известно, что и новый участок www.fontanka.ru/2018/12/17/108/ оранжевой линии от «Спасской» до «Горного института» также не будет запущен в 2019-м.

При этом перевозчикам полагается еще субсидия на модернизацию инфраструктуры и обновление подвижного состава. ГУП «Петербургский метрополитен» получит около 2,6 млрд рублей, ГУП «Пассажиравтотранс» – 753 млн руб., а ГУП «Горэлектротранс» — 335 млрд.