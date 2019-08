Илон Маск показал «прыжок» на 150 метров прототипа новейшего межпланетного корабля

Руководитель компании SpaceX продемонстрировал вертикальный подъем и спуск аппарата Starhopper на космодроме около города Браунсвилл в Техасе.

«Однажды звездолет приземлится на песках Марса», – так 28 августа запуск своей разработки анонсировал Илон Маск.

One day Starship will land on the rusty sands of Mars pic.twitter.com/EfENYVdOzM

— Elon Musk (@elonmusk) 27. August 2019