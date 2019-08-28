Илон Маск показал «прыжок» на 150 метров прототипа новейшего межпланетного корабля

Руководитель компании SpaceX продемонстрировал вертикальный подъем и спуск аппарата Starhopper на космодроме около города Браунсвилл в Техасе.

«Однажды звездолет приземлится на песках Марса», – так 28 августа запуск своей разработки анонсировал Илон Маск.

One day Starship will land on the rusty sands of Mars pic.twitter.com/EfENYVdOzM — Elon Musk (@elonmusk) 27. August 2019

Прототип ракеты для межпланетных пилотируемых полетов, получивший имя Starhopper, поднялся в воздух на 150 метров, а затем успешно приземлился на землю. Это уже не первый тест аппарата. В июне он совершил «прыжок» на 20 метров над уровнем земли. Ранее SpaceX анонсировали подъем на 200 метров, но чиновники не согласовали высоту.