Технологии
Илон Маск показал «прыжок» на 150 метров прототипа новейшего межпланетного корабля
Руководитель компании SpaceX продемонстрировал вертикальный подъем и спуск аппарата Starhopper на космодроме около города Браунсвилл в Техасе.
«Однажды звездолет приземлится на песках Марса», – так 28 августа запуск своей разработки анонсировал Илон Маск.
One day Starship will land on the rusty sands of Mars pic.twitter.com/EfENYVdOzM
— Elon Musk (@elonmusk) 27. August 2019
Прототип ракеты для межпланетных пилотируемых полетов, получивший имя Starhopper, поднялся в воздух на 150 метров, а затем успешно приземлился на землю. Это уже не первый тест аппарата. В июне он совершил «прыжок» на 20 метров над уровнем земли. Ранее SpaceX анонсировали подъем на 200 метров, но чиновники не согласовали высоту.
Справка:
SpaceX намерен использовать космический корабль Starship для запуска для своих интернет-спутников Starlink, а также в качестве грузового перевозчика. Федеральное авиационное управление США уже выдало SpaceX разрешение на проведение «неограниченного количества полетов» Starship со следующего года. Тестовый прототип Starhopper имеет такой же диаметр, как и Starship, однако его длина меньше.