Смольный определился с объемом заимствований на ближайшие три года. Он может вырасти втрое

Предельный объем заимствований на 2019 год должен составить 36,9 млрд рублей. В 2020-м порог установлен на уровне в 74 млрд, в 2021 — 96,5 млрд рублей.

Такие цифры содержатся в проекте поправок в бюджет Петербурга на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов. Объем кредитов от банков остается неизменным — 20 млрд ежегодно. А вот эмиссия гособлигаций колеблется от 16,9 млрд в 2019-м до 54 млрд в 2020-м и 52,8 млрд — в 2021-м. При этом на 2021 год запланировано еще и погашение основной суммы долга на 23,6 млрд рублей.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что предельный уровень госдолга в ближайшие годы будет сильно расти. Согласно проекту поправок, на 1 января 2020-го он составит 67 млрд, а к 2022-му — 174 млрд. Решение о размещении или неразмещении облигаций в 2019-м году будет принято в ноябре — декабре.