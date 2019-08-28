Английская королева может приостановить работу парламента. Об этом её просит премьер Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил английскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента страны с середины сентября 2019 года, сообщает 28 августа со ссылкой на свои источники Sky News. Если королева поддержит идею нового премьера, возможности парламентариев блокировать процесс выхода страны из ЕС будут ограничены.

Отменить несколько заседаний парламента предлагается до 14 октября, когда королева должна выступить с речью, в которой она должна сформулировать повестку для администрации премьера Джонсона. Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября.

Сам глава исполнительной власти Великобритании на вопросы журналистов о целях приостановления работы парламента ответил, что это не попытка лишить оппозицию в парламенте возможности дальнейшего затягивания Brexit.

По мнению Бориса Джонсона у парламентариев будет «достаточно времени» для обсуждения Brexit как до, так и после «решающего» брюссельского саммита лидеров ЕС 17 октября.

Премьер Великобритании неоднократно заявлял, что выход страны из ЕС состоится в любом случае, но заключение сделки с Брюсселем, которая позволит минимизировать негативные последствия для экономики, он называет своей приоритетной задачей. При предыдущем премьере Терезе Мэй британский парламент так и не утвердил сделку с ЕС. Брюссель пересматривать условия сделки не намерен.