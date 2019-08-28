«Петербургская Недвижимость» предлагает новые квартиры у парка Победы

Setl City

Компания вывела в продажу новые секции в домах №1 и №3 жилого комплекса высокого комфорт-класса «Статус у парка Победы». На старте действуют наиболее привлекательные цены: от 3,55 млн рублей.

В числе новых квартир — планировки от студий до четырехкомнатных евроформата: с тремя комнатами и большой кухней-гостиной. Широкий выбор позволит каждому покупателю найти подходящий вариант. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции» в стильных цветовых гаммах «Ваниль» или «Шоколад».

«Статус у парка Победы» — проект Setl Group, который строится в престижной части Московского района: на пересечении Кузнецовской улицы и проспекта Космонавтов. Буквально в двух шагах располагается великолепный парк Победы, а за 15 минут можно дойти до одноименной станции метро. Рядом с домом находится ТРК, несколько детских садов и престижных школ, а также Российская национальная библиотека и музей «Россия — моя история». Удачное расположение позволит быстро добираться до центра города: до Сенной площади можно доехать всего за 15 минут на автомобиле или за 20 минут на общественном транспорте.

ЖК «Статус» состоит из 8 корпусов высотой 12 этажей, для оформления которых выбрана стильная кофейная гамма, соответствующая облику Московского района. Для удобства жителей в проекте запланирован свой детский сад, стадион и подземный паркинг.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group. Компания работает с 40 застройщиками и предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками покупатели получают ипотеку на специальных условиях. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy