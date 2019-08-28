«Чтобы вызывало желание вернуться». Беглов призвал поярче раскрашивать детские поликлиники и привел в пример удава

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение по обновлению городских детских поликлиник. По мнению главы города, они должны стать более похожими на детские сады, чтобы вызывать у детей «желание туда вернуться».

«Нужно, чтобы побольше росписей было в поликлиниках, больше сказок, навигацию [нужно делать]. Я где-то удава видел, который ведет в прививочный кабинет», — поделился врио опытом на заседании городского правительства 28 августа.

Также Александр Беглов предложил красить стены разных этажей в разные цвета и давать детям фломастеры и раскраски. «Поликлиника должна быть лучше, чем детский сад, надо, чтобы детей туда тянуло», – заключил врио градоначальника.