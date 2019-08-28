«Морского дьявола» избили на остановке в Петербурге. Объяснений от актера ждут, когда он проснется

Нетрезвого пациента приняли врачи в травмпункте Невского района Петербурга ночью 28 августа с историей об избиении на автобусной остановке. По предварительной информации, о помощи просил актер Марк Коваль, чье основное амплуа – полицейский.

О том, что в 32 отдел полиции из медучреждения пришла телефонограмма об избитом на проспекте Обуховской Обороны 29-летнем молодом человеке, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Синяки и ссадины, утверждал пациент, на нем «нарисовали» неизвестные на автобусной остановке с наступлением темноты.

Марк Коваль//кадр из фильма "Выжить любой ценой" (2017)

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), к врачам обратился Марк Коваль — артист, который играет в эпизодах различных российских сериалов. В основном ему достаются роли полицейских, охранников, однажды он сыграл дежурного по колонии. Снялся он и в популярном сериале «Мажор-2», однако его фамилия не попала в титры, там он был занят как сотрудник ППС, утверждает портал «Кино-театр.ру».

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По данным нашего издания, Коваль пришел в травму весьма нетрезвым, объяснения о произошедшем ночью от него ждут по пробуждении. Пока не удалось с ним связаться и «Фонтанке»: на сообщение актер не ответил.

Уроженец Норильска не первый раз попадает в различные перипетии. По сведениям нашего издания, артист ранее привлекался к ответственности за ложное сообщение о террористическом акте, но дело прекратили в связи с деятельным раскаянием. По фамилии Коваль в базах судов также можно найти следы исков от финансовых организаций. Сам он обращался с жалобами на ГУ МВД и управление федерального казначейства, но ошибся судом.