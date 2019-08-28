Угнавшего в Купчино такси нашли на мурманской трассе. Бдительность извозчика он усыпил мамой

Спустя сутки на заправке под Петербургом нашли машину такси, силой отобранную у водителя накануне. В салоне находился тот, кто при помощи ножа завладел транспортным средством.

О задержании сообщает ГУ МВД РФ по городу и области: «В результате оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам сотрудники полиции около 11:00 28 августа задержали подозреваемого на Мурманском шоссе на заправке. Он находился в похищенном автомобиле. Решается вопрос об аресте подозреваемого».

В полицию 34-летний гражданин Таджикистана позвонил вчера в семь утра. Он представился таксистом, занимающимся частным извозом через мобильное приложение «Яндекс.Такси». По словам мужчины, в четыре часа к нему в «Киа Церато» подсел неизвестный молодой человек, который доехал до улицы Турку. Выйдя у парадной дома №7/1, пассажир заявил, что мама сейчас переведет ему денег на карту для оплаты проезда. А сам ударил чем-то водителя по затылку и приставил нож, потребовав ключи от машины. Дальше была хаотичная поездка по пустынным купчинским улицам, только теперь потерпевший находился уже на пассажирском сиденье, ощущая лезвие у своего живота. На Пражской таксист, улучив момент, выскочил из салона и убежал. Похищенная «Киа» рванула дальше.