«Роснефть» лидирует и доминирует. Теперь официально

Продажа ООО «Несте СПб» и ООО «ПТК» коренным образом изменила ситуацию с конкуренцией на рынке автомобильного топлива в Петербурге. Доля ЛУКОЙЛа и «Роснефти» превысила 50,1%, а значит, по официальной терминологии ФАС, они теперь доминирующие игроки. Ещё в декабре 2018 года это цифра составляла 33,3%.

Общая доля АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным компаниям (к ним относят «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть»), составила 78,8%. По данным УФАС, в 2018 году этот показатель составлял 52%.

В соответствии с Законом о защите конкуренции ЛУКОЙЛ и «Роснефть» теперь занимают доминирующее положение на рынке розничной продажи автомобильного топлива, однако, как заверил руководитель петербургского УФАС России Вадим Владимиров, это не нарушение. «Это означает, что к ценам на бензин на автозаправках этих компаний у нас будет более пристальное внимание, – сказал он. – Конечно же, ситуация с возросшей долей ВИНКов на АЗС Петербурга тревожная, но тем не менее конкуренция на этом рынке остается достаточно развитой».

Две крупнейшие независимые сети АЗС ушли с рынка этим летом. Первой о готовящейся сделке объявила «Несте», она решила продать свои активы «Татнефти». В сделку вошли 75 автозаправочных станций в СЗФО и нефтяной терминал в Бронке. Затем, в конце июля, пришла очередь ПТК: владельцы Ольга и Андрей Голубевы продали свои розничные активы холдингу «Роснефть». В сделку вошла 141 АЗС в Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также Республике Карелии, 125 бензовозов и две нефтебазы.