СМИ: Импортные «органические» продукты могут исчезнуть с полок российских магазинов с нового года

В России могут снять с продажи все импортные продукты, имеющие маркировку «органический» с 1 января 2020 года. Об этом в среду 28 августа пишет «Коммерсантъ». Причина в требованиях закона «Об органической продукции», который вступает в силу с нового года и требует обязательную российскую сертификацию на все продукты с подобной маркировкой.

Однако получить такие сертификаты иностранным производителям практически невозможно. В РФ работает только один аккредитованный орган сертификации, а подзаконные акты по нанесению отечественной маркировки «органический» и ведению реестра производителей данного вида товаров, до сих пор не приняты, говорится в письме исполнительного директора компании «Русбренд» Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. «Русбренд» объединяет различные известные бренды иностранных продуктов, в том числе Nestle, Danone, PepsiCo и другие. Поповичев утверждает, что выполнение требований нового закона грозит поставщикам «миллиардными убытками» и ставит под угрозу само наличие иностранных продуктов на полках российских магазинов просто потому, что начать выпуск продукции по новым правилам с 1 января 2020 не представляется возможным, говорится в обращении к Минсельхозу.

На сегодня иностранные продукты, как правило, имеют международные сертификаты. В основном документы, подтверждающие качество товаров, выданы в ЕС, отмечает руководитель «Русбренда».

В ведомстве сына секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева «Коммерсанту» заявили, что письмо обеспокоенных бизнесменов «находится на рассмотрении». В Минсельхозе отметили, что о запрете на продажу не сертифицированной по новым российским правилам продукции речи не идёт. Запрет коснётся товаров из тех стран, где требования сертификации не соответствуют российским стандартам.

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Бизнесмены говорят о необходимости отсрочки вступления новых правил в силу или признания на территории РФ иностранных сертификатов. Однако в «Русбренде» сомневаются, что российские власти пойдут на это «в текущей политической обстановке».

По данным газеты, оборот российского рынка органической продукции в РФ достигает 900 млрд руб. в год. Причем импорт «органических продуктов» в Россию составляет 80% этого рынка.

В июле стало известно о планах Министерства сельского хозяйства под руководством Дмитрия Патрушева взять шефство над законодательным регулированием сбора и реализации дикорастущих продуктов в России.