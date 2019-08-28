Не суди! Петербург и Ленобласть на две недели остаются без арбитражного суда

Со 2 по 16 сентября все заседания арбитражного суда Петербурга и Ленобласти отменяются. Он переезжает в новое здание.

Как следует из официального сообщения, размещенного накануне вечером, в эти дни прием документов, выдача дел на ознакомление, выдача документов и прием граждан и представителей организаций руководством суда и уполномоченными лицами суда осуществляться не будут.

По данным картотеки суда, на дни переезда было запланировано более 12 тысяч заседаний. Все они будут перенесены.