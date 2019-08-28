Начало осени в Финляндии и Петербурге будет жарким
Погода на рубеже лета и осени обещает быть необычайно теплой, сообщает 28 августа Метеорологический институт Финляндии
Так, в Суоми уже сейчас температура на пять градусов превышает норму. Накануне, 27 августа, был 33-й день жары за текущий год, в городе Сейняйоки столбик термометра добрался до отметки в +27,3 градуса.
T?n??n on ollut vuoden 33. hellep?iv?. L?mpimimm?t lukemat on mitattu l?nness?, korkeimpana Sein?joen 27,3 astetta.
Kuvassa l?mp?tilahavainto klo 16, taulukossa l?mpimimm?t mittauspaikat t?n??n. #s?? #kes? #helle pic.twitter.com/AOJSoUo3Yt
— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) August 27, 2019
В четверг, 29 августа, на юге Суоми пройдут дожди, а в субботу в южной и центральной части страны будет плюс 22-23 градуса, в воскресенье – до +24. По прогнозам синоптиков, вполне вероятно, что 1 сентября будет преодолена граница жары (+25), что бывает в это время года очень редко, примерно раз в десять лет.
Санкт-Петербург тоже остается во власти антициклона. По данным Foreca, в четверг, 29 августа, воздух прогреется до +25 градусов Цельсия, в пятницу будет чуть прохладнее, а вот в субботу при температуре чуть выше +20 набегут облака, не исключены локальные дожди. Зато в первый день сентября город вновь озарит солнце, а столбик термометра может подняться выше +25 градусов. Учебный год в понедельник школьники начнут при погоде, едва ли располагающей к сидению за партой: предварительный прогноз – до +26 и солнце.
Syyskuun viile?mpi #s?? kurkkii jo nurkan takana – ensi viikon alussa p?iv?l?mp?tilat ovat laskemassa etel?ss? 15, pohjoisessa 10 asteen vaiheille. #s?? #syyskuu #forecasuomi pic.twitter.com/DZuhPiubM5
— Foreca Suomi (@forecasuomi) August 27, 2019
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