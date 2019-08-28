Начало осени в Финляндии и Петербурге будет жарким

Погода на рубеже лета и осени обещает быть необычайно теплой, сообщает 28 августа Метеорологический институт Финляндии

Так, в Суоми уже сейчас температура на пять градусов превышает норму. Накануне, 27 августа, был 33-й день жары за текущий год, в городе Сейняйоки столбик термометра добрался до отметки в +27,3 градуса.

Реклама



В четверг, 29 августа, на юге Суоми пройдут дожди, а в субботу в южной и центральной части страны будет плюс 22-23 градуса, в воскресенье – до +24. По прогнозам синоптиков, вполне вероятно, что 1 сентября будет преодолена граница жары (+25), что бывает в это время года очень редко, примерно раз в десять лет.

Санкт-Петербург тоже остается во власти антициклона. По данным Foreca, в четверг, 29 августа, воздух прогреется до +25 градусов Цельсия, в пятницу будет чуть прохладнее, а вот в субботу при температуре чуть выше +20 набегут облака, не исключены локальные дожди. Зато в первый день сентября город вновь озарит солнце, а столбик термометра может подняться выше +25 градусов. Учебный год в понедельник школьники начнут при погоде, едва ли располагающей к сидению за партой: предварительный прогноз – до +26 и солнце.