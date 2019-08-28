Неудержимая страсть. Инспектор таможни попался на хищении швейцарского сыра, покушение на деликатес сняли на видео

Инспектор псковской таможни стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По заветам героя Оскара Уайльда он решил избавиться от искушения, поддавшись ему. Страсть к сыру заставила забыть о камерах.

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Как сообщает Северо-Западное управление Следственного комитета на транспорте 28 августа, преступную слабость на рабочем месте проявил старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля поста Убылинка. По версии следствия, он не смог устоять перед сыром, который через литовскую границу провозили коммерсанты.

Судя по видеозаписи, хищение прошло незамысловато – мужчина укрыл головку сыра под формой, выпуклость прикрыл рукой. Разоблачение прошло под наблюдением камер в служебном помещении. По данным следствия, сотрудник пытался умыкнуть десять килограммов швейцарского сыра.

Максимальная санкция по части 1 статьи 285 УК – лишение свободы на срок до четырёх лет.