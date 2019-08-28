Перегруз почти на 700%: мощные пробки в Сочи вызвал отъезд туристов, арбузы на трассе лишь помогли

Крупные пробки держатся в Сочи в последние дни в связи с завершением летнего сезона отпусков и массовым отъездом туристов. ДТП с арбузами ключевой роли не сыграло, считают дорожники.

Как сообщает 28 августа «Сочи Стрим» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Черноморье», поток транспорта на федеральной автодороге А-147 Джубга – Сочи 26 и 27 августа достигал пиковых значений за месяц. В понедельник по трассе проехало более 46,7 тысячи автомобилей, что превышает расчетную интенсивность для федеральных автомобильных дорог (6 тысяч автомобилей сутки) почти в 8 раз.

«Таким образом, в конце августа 2019 года перегруженность дороги А-147 (на выезде из Сочи) достигала отметки в 678,5%», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Движение по трассе 27 августа затруднило ДТП, случившееся утром между Лоо и Дагомысом. Там опрокинулся грузовик, который вёз арбузы. По словам очевидцев, водитель серьёзно не пострадал.

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Вечером тоже было непросто. Автомобилисты рассказывали, что на трассе перекрыли одну полосу движения, чтобы натянуть кабели уличного освещения на фонари. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 19 часов скорость потока на Батумском шоссе в сторону Туапсе составляла 5 км/ч.

В Упрдор «Черноморье» предполагают, что ситуация на дорогах стабилизируется в начале осени.