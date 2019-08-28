Подросток возымел необъяснимую «любовь» к автомобилю петербурженки, прогуливая принудительное лечение у психиатра. На машине царапины и следы огня

Рядом с полыхавшей иномаркой на Новгородской улице в центре Петербурга нашли бутылку с горючим, а на записях с камер видеонаблюдения – лицо. Владелица машины утверждает, что мания к ее автомобилю спровоцирована диагнозом.

Как стало известно «Фонтанке», серая KIA местной жительницы загорелась в четыре часа утра 27 августа у дома 5 по Новгородской улице. На записях с камер наблюдения видно, как к машине подходит фигура и поливает капот со стороны передней пассажирской двери какой-то жидкостью. Потом неизвестный уходит, но через некоторое время возвращается. Еще секунды – и автомобиль загорается. Степень повреждений еще не оценена, но огонь потух прежде, чем транспорт сгорел полностью.

Фото: читатель "Фонтанки"

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Просмотрев записи с установленных на улице камер, полиция установила личность предполагаемого поджигателя. Им оказался 17-летний юноша, который раньше жил в доме напротив, а теперь приезжает туда навестить бабушку. Соседи утверждают, что у юноши диагностировано расстройство личности и по решению комиссии по делам несовершеннолетних в прошлом году его должны были направить на амбулаторное принудительное лечение с постоянным наблюдением у психиатра.

Судя по всему, медики с задачей не справляются. Та же машина за последний месяц оказывалась с расцарапанными крыльями, разбитыми стёклами и проколотым колесом. По словам соседей по коммунальной квартире, недавно некто с пристрастием к пиромании добрался и до жилых помещений – в квартире подожгли дверь.