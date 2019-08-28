Директор ФБК Иван Жданов — под следствием из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон»

Директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов оказался под следствием из-за отказа удалять фильм «Он вам не Димон».

Об этом в «Твиттере» 28 августа сообщил его адвокат Владимир Воронин, приложив уведомление службы судебных приставов. В документе говорится, что уголовное дело возбудили 22 августа по части 2 статьи 315 УК РФ (о злостном неисполнении решения суда.

«Якобы в качестве руководителя ФБК, он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм "Он вам не Димон"», – объяснил юрист.

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В отношении Ивана @IoannZH Жданова возбудили очередное уголовное дело. Якобы в качестве руководителя ФБК, он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм "Он вам не Димон". pic.twitter.com/Ngn5Wvx1uC — voronin (@vb_voronin) August 28, 2019

В марте этого года стало известно, что пятерых сотрудников ФБК вызывали на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу об отказе удалить расследование «Он вам не Димон». Сообщалось, что производство возбуждено в отношении бывшего директора ФБК Романа Рубанова.