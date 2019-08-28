За сутки в Петербурге погибли двое и пострадали 28 человек. Полет байкера на Васильевском записала камера

Во вторник, 27 августа, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 485 ДТП. Аварии унесли жизни трех человек, в том числе ребенка. В этот раз по тяжести последствий город обогнал область.

Как сообщает 28 августа Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за прошедшие сутки было зафиксировано 391 ДТП, в 26 из которых пострадали люди. Всего травмы получили 28 человек, из них четверо – дети. Погибли один взрослый и один ребенок.

Ночью вторника в Горелово 17-летний мотоциклист не пропустил грузовик и столкнулся с ним. Юного байкера в тяжёлом состоянии доставили в больницу, а его пассажир-одногодка погиб на месте. Второе смертельное ДТП случилось на КАД около 21:30. В столкновении двух «Ниссанов» погиб один из водителей.

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Серьезная авария на КАД произошла и днем. В районе развязки с Волхонским шоссе столкнулись легковушка и два грузовика, пострадал один человек. А несколько часов спустя на Малой Балканской улице женщина на Audi, выезжая с парковки, не пропустила «Ладу» Росгвардии. В служебной машине пострадали три человека.

Было и еще несколько ДТП с «двухколесными», в которых пострадали люди. Утром на Большеохтинском проспекте мужчина на велосипеде получил тяжёлые травмы, попав под колеса автомобиля Renault. Вечером, около 21:15, на регулируемом пешеходном переходе на пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц 42-летний мужчина на автомобиле Infiniti сбил 13-летнюю девочку на велосипеде. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Около 19:15 у дома 76 по Большому проспекту В.О. столкнулись автомобиль Mitsubishi и мотоцикл Yamaha. Байкер получил тяжелые травмы. Произошедшее попало на камеру. На записи видно, что мотоциклиста от удара буквально выбросило из седла на тротуар.

А в Красносельском районе в ДТП пострадал ребенок на самокате. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 19:30 во дворе дома 32 по улице Десантников водитель автомобиля Volkswagen сбил 10-летнего мальчика на самокате, который гулял без сопровождения взрослых. В результате ребенок в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу.

В Ленобласти за 27 августа произошло 88 дорожных аварий, в том числе 11 – с пострадавшими. Травмы получили 15 взрослых и двое детей. Один взрослый погиб: в Тосненском районе автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в районе 1 часа ночи на 7-м километре автодороги Ульяновка – Отрадное 35-летний местный житель на автомобиле ВАЗ наехал на 24-летнего пешехода около обочины, а затем врезался в фонарный столб. Пешеход скончался на месте, водителя задержали. Предположительно, автомобилист был пьян. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД).

Утром в том же Тосненском районе произошла серьезная авария на еще не открытом участке скоростной трассы М-11. Водитель КамАЗа при повороте не пропустил ВАЗ. Травмы получили водитель и два пассажира легковушки.

На трассе «Кола» в одиннадцатом часу утра столкнулись Mercedes и ВАЗ-2114 – тоже один из водителей не пропустил другого при повороте. В «Ладе» пострадали водитель и двое пассажиров: девушка 24 лет и 2-летний ребенок. А на «Скандинавии» уже вечером водитель Hyundai Creta не справился с управлением, и машина улетела в лес. Пострадали водитель и пассажирка.

Также два человека пострадали в ДТП в Кингисеппе. По информации отдела пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти, около 17:58 у дома 29 по проспекту Карла Маркса 71-летний водитель автомобиля Ford въехал в стоящий автобус Scania. В результате водитель «Форда» и его 66-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.