Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +24
$ 66.26р
73.61р
12:20 28.08.2019
Расширенный поиск

Происшествия
28.08.2019 12:06
Печать

За сутки в Петербурге погибли двое и пострадали 28 человек. Полет байкера на Васильевском записала камера

Во вторник, 27 августа, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 485 ДТП. Аварии унесли жизни трех человек, в том числе ребенка. В этот раз по тяжести последствий город обогнал область.

Как сообщает 28 августа Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за прошедшие сутки было зафиксировано 391 ДТП, в 26 из которых пострадали люди. Всего травмы получили 28 человек, из них четверо – дети. Погибли один взрослый и один ребенок.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Ночью вторника в Горелово 17-летний мотоциклист не пропустил грузовик и столкнулся с ним. Юного байкера в тяжёлом состоянии доставили в больницу, а его пассажир-одногодка погиб на месте. Второе смертельное ДТП случилось на КАД около 21:30. В столкновении двух «Ниссанов» погиб один из водителей.

Реклама

Серьезная авария на КАД произошла и днем. В районе развязки с Волхонским шоссе столкнулись легковушка и два грузовика, пострадал один человек. А несколько часов спустя на Малой Балканской улице женщина на Audi, выезжая с парковки, не пропустила «Ладу» Росгвардии. В служебной машине пострадали три человека.

Было и еще несколько ДТП с «двухколесными», в которых пострадали люди. Утром на Большеохтинском проспекте мужчина на велосипеде получил тяжёлые травмы, попав под колеса автомобиля Renault. Вечером, около 21:15, на регулируемом пешеходном переходе на пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц 42-летний мужчина на автомобиле Infiniti сбил 13-летнюю девочку на велосипеде. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

За сутки в Петербурге погибли двое и пострадали 28 человек. Полет байкера на Васильевском записала камера

Около 19:15 у дома 76 по Большому проспекту В.О. столкнулись автомобиль Mitsubishi и мотоцикл Yamaha. Байкер получил тяжелые травмы. Произошедшее попало на камеру. На записи видно, что мотоциклиста от удара буквально выбросило из седла на тротуар.

А в Красносельском районе в ДТП пострадал ребенок на самокате. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 19:30 во дворе дома 32 по улице Десантников водитель автомобиля Volkswagen сбил 10-летнего мальчика на самокате, который гулял без сопровождения взрослых. В результате ребенок в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу.

За сутки в Петербурге погибли двое и пострадали 28 человек. Полет байкера на Васильевском записала камера

В Ленобласти за 27 августа произошло 88 дорожных аварий, в том числе 11 – с пострадавшими. Травмы получили 15 взрослых и двое детей. Один взрослый погиб: в Тосненском районе автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в районе 1 часа ночи на 7-м километре автодороги Ульяновка – Отрадное 35-летний местный житель на автомобиле ВАЗ наехал на 24-летнего пешехода около обочины, а затем врезался в фонарный столб. Пешеход скончался на месте, водителя задержали. Предположительно, автомобилист был пьян. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД).

Утром в том же Тосненском районе произошла серьезная авария на еще не открытом участке скоростной трассы М-11. Водитель КамАЗа при повороте не пропустил ВАЗ. Травмы получили водитель и два пассажира легковушки.

На трассе «Кола» в одиннадцатом часу утра столкнулись Mercedes и ВАЗ-2114 – тоже один из водителей не пропустил другого при повороте. В «Ладе» пострадали водитель и двое пассажиров: девушка 24 лет и 2-летний ребенок. А на «Скандинавии» уже вечером водитель Hyundai Creta не справился с управлением, и машина улетела в лес. Пострадали водитель и пассажирка.

Также два человека пострадали в ДТП в Кингисеппе. По информации отдела пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти, около 17:58 у дома 29 по проспекту Карла Маркса 71-летний водитель автомобиля Ford въехал в стоящий автобус Scania. В результате водитель «Форда» и его 66-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

За сутки в Петербурге погибли двое и пострадали 28 человек. Полет байкера на Васильевском записала камера

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
28.08.2019 10:54

Клубный дом «Б57» аккредитован еще одним банком

Сбербанк аккредитовал новый проект ГК «КВС» – клубный дом «Б57» на Благодатной улице. На сегодняшний день покупателям квартир доступны ипотечные программы от восьми банков.
ГК «Эталон»
28.08.2019 10:41

В ЖК «Московские ворота» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся новый детский сад

На территории жилого комплекса «Московские ворота», который возвела компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), состоялось открытие детского сада № 46. На торжественной церемонии присутствовали представители администрации города, которые после оценили готовность объекта.
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
27.08.2019 18:00

Тройной урожай скидок на квартиры

Многие откладывают дела на осень, потому что «надо съездить в отпуск, собрать детей в школу, закончить основные работы на даче». И вот на пороге сентябрь – пришло время принять решение и исполнить мечту! Мечту о комфортной квартире в престижном городском районе.
ПСК
27.08.2019 15:33

В ПСК рассказали, что ждёт архитектуру новостроек

Союз архитекторов России заканчивает работу над законопроектом об архитектурной деятельности в РФ и планирует вынести его на рассмотрение парламента уже в этом году. Уйдут ли безликие «коробки» в прошлое и что об этом думают девелоперы, рассказали в ГК «ПСК».
Setl City
27.08.2019 14:55

В ЖК «Солнечный город» откроется офис врача общей практики

У жителей «Солнечного города» появятся собственный терапевт и педиатр. Он будет находиться в ведении одной из городских поликлиник. Планируется, что уже в начале сентября офис врача примет первых пациентов.
ГК «Эталон»
27.08.2019 12:48

Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ПАО «Сбербанк» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика» и ЖК «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ПАО «Группа ЛСР»
27.08.2019 11:27

«Группа ЛСР» открыла «звездный» садик в Московском районе Санкт-Петербурга

Вблизи жилого комплекса «Звездный дуэт», который «Группа ЛСР» строит в Московском районе, открылся детский сад №45 на 280 малышей. Учреждение состоит из двух отдельных корпусов на Дунайский пр., 29, к.4 и пр. Космонавтов, 102, к.2.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
26.08.2019 17:56

Началось заселение ЖК «Морская звезда»

26 августа началось заселение 1-й и 8-й секций ЖК «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Жилой комплекс «Морская звезда» расположен по адресу: Санкт-Петербург, улица Оптиков, д. 37, стр. 1.
ГК «Полис Групп»
26.08.2019 16:22

В ЖК «Полис на Комендантском» началось благоустройство

ГК «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
«Лидер Групп»
26.08.2019 15:47

Квартиры в «Гавани Капитанов» станут дороже

1 сентября стоимость квадратного метра будет планово увеличена в жилых комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимых компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
ГК «Ленстройтрест»
26.08.2019 15:28

Коммерческие помещения в ЖК «Янила Драйв» выросли в цене

ГК «Ленстройтрест» сообщает о повышении стоимости коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в голландском квартале «Янила». В зависимости от площади лота цена увеличилась в среднем на 30 000 рублей за квадратный метр.
ПСК
26.08.2019 14:54

ПСК пригласит собственников апартаментов в Like

Апарт-комплекс Like у метро «Площадь Мужества» готовится ко вводу в эксплуатацию. Уже в октябре ГК «ПСК» покажет готовые апартаменты их владельцам. Сейчас на объекте завершаются последние косметические работы.