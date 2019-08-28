Вышинский получил свободу. Суд Киева отпустил его на поруки

Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения руководителю портала «РИА Новости Украина». Обвиняемого в госизмене Кирилла Вышинского освободили в зале суда.

Как сообщает RT, на заседании 28 августа суд удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения Вышинскому с содержания под стражей на личное поручительство. Сторона обвинения против освобождения журналиста из СИЗО не возразила.

Кирилл Вышинский был задержан в мае прошлого года. По мнению киевских властей, он вёл подрывную деятельность против Украины. Ему предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. За это по законам страны журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. Сам главред украинского РИА Новости считает выдвинутые обвинения абсурдными.