«Рост реальных доходов, стабильно невысокая инфляция». Смольный озвучил прогноз экономического развития до 2022 года

Реальные зарплаты петербуржцев будут расти на 5,8% в год. Такой прогноз озвучил на заседании правительства 28 августа глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

В первом полугодии 2019 года заработок граждан, скорректированный на уровень инфляции, увеличился только на 1,9%. По итогам всего года Смольный ожидает роста в 3%. В следующие три года динамика увеличится в два раза и будет составлять 5,7-6% в год.

Рост будет достигаться за счёт увеличения реальной заработной платы, а также замедления инфляции. Так, по итогам года потребительские цены вырастут на 4,6% – то есть сохранятся на уровне первого полугодия. В следующие три года будут оставаться в диапазоне 3,9-4,1%.

Рост реальных зарплат будет означать рост реальных доходов, считают в Смольном. Как следствие, оборот розницы будет расти. По итогам 2019 года он составит 1,5 трлн рублей, что на 2.9% больше, чем годом ранее.

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А вот индекс промышленного производства во втором полугодии замедлится, сказал Валерий Москаленко. По итогам 2019 года обрабатывающие производства увеличат выпуск на 4,7%, но уже в 2020-м ИПП упадет до 3,3%. Это связано с высокой базой предыдущих периодов, подчеркнул чиновник. Факторами роста будет расширение рынков сбыта, международная кооперация, увеличение инвестиций и повышение производительности труда.

В целом городская экономика в базовом сценарии прогноза Смольного будет расти на 3,3% ежегодно.