Неистово крестивший младенца игумен Фотий из Гатчины остался без уголовного дела

Игумен Фотий, прославившийся в середине августа неистовым крещением годовалого мальчика в Гатчине, остался без уголовного дела.

Как рассказала «Фонтанке» 28 августа мать пострадавшего ребенка, следователь сообщил ей об отказе в возбуждении уголовного дела. Она пока не ознакомилась с материалами, но, по её словам, отца привлекли по административной статье. В СУ СКР Ленинградской области заявили, что пока не комментируют эту ситуацию.

Напомним, что мать годовалого ребёнка обратилась в полицию после грубого, по ее оценке, крещения в Мариенбургском Покровском храме в Гатчине 11 августа: игумен Фотий с силой окунал малыша в воду.

Гатчинская епархия выступила с официальным заявлением и отстранила священнослужителя на один год, «без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения». Ситуация породила дискуссию в обществе о том, должны ли в Русской церкви крестить тех, кто не ходит в храм. Мама младенца не имела представлений о сути крещения и доверила совершить таинство незнакомому священнику.