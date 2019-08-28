«Танки грязи не боятся». Супруга полузащитника «Зенита» Жиркова подарила мужу военный полигон на день рождения

Инна Жиркова, супруга полузащитника футбольного клуба «Зенит» Юрия Жиркова, рассказала о нестандартном подарке мужу на день рождения.

«Мысль о том, что было бы круто и необычно отметить день рождения мужа на военном полигоне, появилась у меня пару месяцев назад. Я заранее знала, что такой подарок ему точно понравится и запомнится на всю жизнь, зная любовь Юры к военной тематике. Оставалось дело за малым — в тайне найти полигон с военной техникой и собрать близких друзей. Судя по тому, как радовался мой муж — сюрприз удался. Он, кстати, до последнего не знал, куда мы едем в его день рождения и что его ожидает. Да я сама запомню эту поездку надолго — мы все в пыли, счастливые, а я еще умудрилась заработать шишку на голове во время поездки на танке», – цитирует Жиркову «7 дней».

Среди друзей Жиркова на дне рождения, в частности, был его одноклубник Бранислав Иванович.

Известно также, что Жиркову подарили кортик времен Великой Отечественной войны, набор разведчика, настольную военную книгу. Инна и Юрий Жирковы женаты 11 лет. У них растут трое детей: 11-летний Дмитрий, 9-летняя Милана и Даниил, которому скоро исполнится 4 года.