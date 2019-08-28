Застрявшие в Пальме петербуржцы продолжают «отдых» на чемоданах. Вылет отложен на сутки, возвращение домой - на неопределённое время

Ожидание чартера Lufthansa, который должен забрать петербуржцев с испанского курорта, пошло на вторые сутки. Безнадёжно опоздавших на стыковочный рейс утешают ночлегом в гостинице, в очередной раз отодвигая время вылета.

Как сообщили «Фонтанке» пассажиры рейса LH 1153, утром 28 августа ближе к родине они не стали и всё ещё не знают, насколько растянется их пребывание в Пальма-де-Мальорке. Накануне после затянувшегося ожидания самолёта туристам предоставили гостиницу, к десяти утра утомленные отпуском вернулись в аэропорт. На посадку их снова не пригласили.

«Lufthansa сделала рассылку на email, что только в 14:00 будет известна информация о рейсе. Точной информации о вылете ни у кого нет. В самом аэропорту опять «кормят завтраками» и говорят «ждите», – говорят пассажиры, отмечая, что в аэропорту Пальмы представительства компании нет.

Отправление LH 1153 было назначено на 13:10 (разница с Москвой – час) 27 августа. Предполагалось что через пару часов самолёт будет в немецком Франкфурте, где часть туристов пересядет на рейс в Пулково. Он вылетел накануне в семь вечера, когда часть купивших билеты томились в Испании.

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«Фонтанка» запросила комментарий у Lufthansa. В авиакомпании обещают уточнить, как будут возвращать в Петербург пропустивших рейс.