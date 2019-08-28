Коломойский: Зеленский мне не звонит, у него для советов есть Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский советуется с главой Офиса президента Андреем Богданом, а олигарху Игорю Коломойскому не звонит. Это следует из ответа скандально известного украинского олигарха в интервью "Цензор.net".

В ответ на вопрос, как часто ему сейчас звонит президент – "может, что-то узнать, может, сомневается в чем-то", Коломойский сказал: "Не-не-не. У президента как раз нет сомнений. Там же Богдан есть для советов. Он все знает. ... Если не знает, то в Facebook заходит, там все подскажут".

Олигарх также высказал свое мнение об Андрее Богдане и его комментариях насчет журналистов.

"Люди, живущие в Интернете, болезненно воспринимают столкновения с реальностью. Но я-то Богдана знаю, он же нормальный человек. Ну есть у него эта болезнь с Facebook, с этими телефонами, он в них сидит. Когда человек все время сидит и смотрит, он становится частью этого телефона", – отметил Коломойский.

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Он заявил, что хотел бы через Facebook донести в Офис президента, "что вершина – это последняя точка перед спуском". Стоит отметить, что Богдан являлся личным адвокатом Коломойского. А самого олигарха считают главным спонсором выборной кампании президента Зеленского.

21 мая новоизбранный глава украинского государства Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента Украины. Позже администрацию переименовали в Офис президента. В то же время Богдан подпадает под действие закона "Об очищении власти", так как в свое время занимал должность в правительстве Николая Азарова времен президентства Виктора Януковича, то есть до Евромайдана – госпереворота в стране 21 февраля 2014 года, в результате которого к власти на Украине пришли националисты.

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