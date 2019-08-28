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28.08.2019 10:54
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Клубный дом «Б57» аккредитован еще одним банком

Клубный дом «Б57» аккредитован еще одним банком

ГК "КВС"

Сбербанк аккредитовал новый проект ГК «КВС» – клубный дом «Б57» на Благодатной улице. На сегодняшний день покупателям квартир доступны ипотечные программы от восьми банков.

Сбербанк готов выдать ипотечный кредит при первоначальном взносе от 15%. Ставка при этом составит от 9,8% годовых для зарплатных клиентов банка и от 10,3% годовых для остальных заемщиков. При внесении первого взноса в размере от 20% минимальная годовая ставка снижается на 2 процентных пункта: от 9,6% и от 10,1% соответственно. В качестве первоначального взноса Сбербанк принимает материнский капитал, если его сумма покрывает 15% от стоимости квартиры. Сумма кредита – от 300 тыс рублей. Срок кредитования – до 30 лет. 

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Семейную ипотеку Сбербанк предлагает по ставке от 5% годовых на весь срок кредитования. Участвовать в программе могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок. Первоначальный взнос – от 20%. Сумма кредита – от 300 тыс рублей до 12 млн рублей на покупку объектов расположенных в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области; до 6 000 000 рублей на покупку объектов в остальных регионах.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

«В ассортименте сегодня присутствуют практически все востребованные ипотечные программы. Наличие широкого списка банков-партнеров позволяет также большинству клиентов оформить ипотеку в зарплатном банке, – отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». – Кроме того, приобрести квартиру можно с помощью программ рассрочки от застройщика или в зачет имеющегося жилья. Специалисты ГК «КВС» в данном случае полностью сопровождают сделку, включая вопросы продажи старой недвижимости».

Напомним, клубный дом Б57 возводится в исторической части Московского района, на Благодатной улице, в нескольких минутах ходьбы от двух станций метро «Парк Победы» и «Электросила» и всего в 300 метрах от Московского парка Победы. В трех парадных 9-этажного дома запроектировано всего 150 квартир, от однокомнатных до четырехкомнатных, предусмотрен двухуровневый подземный паркинг с доступом на лифте. Первый этаж займут коммерческие помещения.

Квартиры выполнены в соответствии с требованиями сегмента «бизнес»: потолки 2,9 метров, увеличенные окна высотой 1,8 м, гардеробные и места для встроенных систем хранения, балконы с панорамным остеклением, современные инженерные решения. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец 2021 года.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57

 

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28.08.2019 10:54

Клубный дом «Б57» аккредитован еще одним банком

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