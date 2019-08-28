Из КГА после проверки уволились сотрудники информационного блока

Комитет по градостроительству и архитектуре Смольного покинули замглавы комитета Андрей Цацаев и сотрудники информационного блока. Чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности по итогам проверки. Информацию 28 августа «Фонтанке» подтвердили в комитете.

Заявления об увольнении по собственному желанию, кроме замглавы комитета, также подали начальник отдела технической защиты информации Сергей Колбунов и Петр Наталенко из отдела информационных систем.

Накануне в КГА проводилась комплексная проверка информационного блока, по ее результатам ответственные за направление информационного обеспечения сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Выявленные проблемы в сфере информационного обеспечения не влияют на эффективность работы комитета. Руководители, в отношении которых была проведена проверка, приняли решение об увольнении по собственному желанию», – прокомментировали в КГА.