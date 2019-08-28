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Город
28.08.2019 11:06
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Смольный подвёл итоги конкурса «Мой район». На отдых и здоровье пойдут 175 миллионов рублей

В Петербурге Смольный подвёл итоги конкурса «Мой район», распределив между проектами-победителями 175 млн рублей. Подробности сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко 27 августа на заседании правительства.

Первое место и приз в 100 млн рублей город присудил Красногвардейскому району за проект благоустройства набережной Охты. Второе место и 50 млн рублей достались Петроградскому району с проектом благоустройства Южной дороги. Третье получил Центральный район с проектом внедрения системы автоматизированного скрининга для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. Однако на этот проект Николай Бондаренко попросил выделить ещё 30 млн рублей, так как услугами клиники Центрального района смогут пользоваться жители шести районов. Врио губернатора Александр Беглов отказался увеличивать саму премию, но пообещал обсудить вопрос позднее. «Отдельно поговорим и найдем деньги. Премия – это то, что заработали», – сказал он.

Средства на проекты победители получат, вероятно, в следующем году. «Не обещаю, что в этом году, может быть, в следующем», – сказал врио.

«Фонтанка» подробно рассказывала о запуске проекта «Родной район», когда на сайте Смольного и в многофункциональных центрах появились соответствующие анкеты. Жителям предлагали решить, что важнее, по их мнению, в развитии района. Всего определено 15 направлений по темам благоустройства, безопасности, социальной среды и дорожной сети. Участнику опроса нужно было поставить галочку напротив 5 направлений. Среди вариантов были установка скамеек, ремонт набережных, обустройство клумб, модернизация больниц, установка камер видеонаблюдения или ремонт внутриквартальных проездов. Опрос проводился с 15 апреля по 15 июня.

Ранее стало известно, что всего было собрано более 400 тысяч анкет. Большинство горожан на первом месте среди первоочередных задач указывали состояние дорог. Далее по популярности — модернизация учреждений здравоохранения, установление видеонаблюдения и благоустройство. При этом те, кто заполняли анкеты в электронном виде на сайте правительства, ставили благоустройство на первое место. Самыми активными оказались жители Приморского, Выборгского и Калининского районов.

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