В России протестировали первую беспилотную «Ласточку». Прокатиться рискнули вице-премьер и глава РЖД

Российские железнодорожники впервые провели в столице успешные испытания беспилотного электропоезда «Ласточка». В поездку без водителя отправили вице-премьера Максима Акимова и гендиректора РЖД Олега Белозерова.

«...Мы только что совершили первый проезд по нашему технологическому полигону на поезде "Ласточка" в абсолютно беспилотном режиме. Отработав не только технологии общения подвижного состава с дорогой, все технологии, в которых задействовано техническое зрение, управляя движением состава абсолютно без участия человека, но и технологии дистанционного управления», – поделился 28 августа впечатлениями от первой поездки на беспилотной «Ласточке» вице-премьер Акимов. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, во время рейса была протестирована внештатная ситуация с вышедшим на пути человеком. «В этом случае техника тоже безошибочно отработала, подавая сигналы и вовремя остановившись», – констатировал Акимов.

Напомним, что сейчас в России нет пассажирских беспилотных поездов. «Ласточки» под управлением машинистов иногда попадают во внештатные ситуации, связанные с нахождением людей на путях.

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О тестировании беспилотных составов было объявлено в 2018 году.