Утренние ДТП добавили пробок, но не выше нормы. У Невы «пострадал» каток, пересекавший дорогу по «зебре»

К началу осени транспортное движение в Петербурге обычно становится плотнее, однако пока общий балл норму не превышает. Максимальная загруженность городских дорог утром 28 августа, по данным «Яндекс.Пробок», составила 4 балла, что соответствует обычному уровню. Сейчас в Петербурге «зелёные» 3 балла.

Самыми загруженными магистралями утром стали: проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (6 баллов), Приморский проспект в центр (5 баллов), Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (5 баллов).

На Тихорецком сейчас ограничено движение из-за дорожных работ. Около 4:10 там случилось впечатляющее ДТП: каршеринговая «Шкода Рапид» напоролась на металлическую ограду. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, водитель не установлен. Никто не пострадал.

Среди других утренних аварий, о которых сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», упомянем УАЗ-перевёртыш, который полностью перекрыл проезд по Лужской улице.

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На Октябрьской набережной, 48, более курьёзный случай. По словам очевидцев, в каток-асфальтоукладчик, который переезжал дорогу по пешеходному переходу, врезался «Шевроле Ланос».

В топ-5 крупнейших утренних пробок в Петербурге вошли следующие: