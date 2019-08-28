В ЖК «Московские ворота» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся новый детский сад

ГК «Эталон»

На территории жилого комплекса «Московские ворота», который возвела компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), состоялось открытие детского сада № 46. На торжественной церемонии присутствовали представители администрации города, которые после оценили готовность объекта.

Новый детский сад на ул. Заставская, д. 44, корп. 2, строение 1, сможет принять 220 воспитанников. Помимо классов для учебных занятий в здании оборудованы уютные игровые и спальные комнаты, бассейн, спортивный и музыкальный залы, медицинский и методический кабинеты и многое другое. На территории перед садиком организованы игровые площадки для 11 групп и небольшая метеорологическая станция.

Садик рассчитан на детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Здание адаптировано для маломобильных групп населения, внутри расположен лифт, а на входе оборудованы специальные удобные пандусы.

Представители властей поздравили всех присутствующих с открытием нового детского сада и поблагодарили строителей за завершение работа в срок.

В свою очередь исполнительный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» Сергей Титаренко отметил, что работа Группы «Эталон» направлена на создание комфортных условий жизни, а школы и детские сады – это важная и неотъемлемая их часть.

В ближайшие годы на территории комплекса «Эталон ЛенСпецСМУ» возведет школу.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Московские ворота» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/moskovskie-vorota/