К психиатрам вместо Афганистана. Угонщик «Боинга» из Сургута поедет лечиться

Вместо Афганистана угонщик «Боинга» в Югре поедет в психиатрическую больницу лечиться — принудительно. Такое решение 28 августа вынес суд.

Как сообщает ТАСС, суд Ханты-Мансийского автономного округа согласился с мнением следствия и принял решение о принудительном лечении местного жителя Павла Шаповалова, который пытался направить борт «Аэрофлота» вместо Москвы в Афганистан.

«[Суд постановил принять] меры медицинского характера, [поместить] в стационар на принудительное лечение», – передает агентство слова адвоката фигуранта Евгения Жердева.

Ранее юристы опровергали, что в крови их клиента нашли следы наркотиков.

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Сам сибиряк выступал с последним словом две недели назад. Признав вину, он раскаялся.

Напомним, 22 января 2019 года летевший из Сургута в Москву Boeing 737-8LJ вдруг неожиданно развернулся и сел в Ханты-Мансийске. Встречали самолет при огромном скоплении силовиков, ведь один из пассажиров потребовал направить борт в азиатскую исламскую республику. Впрочем, спецоперация не потребовалась: «захватчик» не оказал сопротивления. Внятно объяснить причину своих действий он не смог. Эксперты, проводившие психолого-психиатрическое исследование, сочли, что Шаповалов невменяем.