Во время обрушения стены насосной станции в Новосибирске рабочие перекладывали теплотрассу. Есть погибшие

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после обрушения стены полуразобранного здания в Новосибирске 28 августа. Из-под завалов достают тела рабочих.

Как сообщает СКР, рабочие в траншее занимались перекладкой теплосети, когда на них обрушилась кирпичная стена ремонтируемого на улице Ударников здания. Новосибирское управление МЧС добавляет, что обвалились остатки перекачивающей насосной станции (часть ее была снесена, другая находится на реконструкции). Рабочих засыпало бетонными блоками, обложенными кирпичами.

По информации издания NGS.ru, достали тела двух человек, однако в Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит здание и сети, утверждают, что на данный момент из-под обломков вытащили троих – один не пострадал, у второго сломана нога, третий не выжил.

Сведения о том, сколько человек остаются под завалами, пока также разнятся – от 5 до 12. На месте работают кинологи и больше 70 спасателей.